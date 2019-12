Fußball : Viel zu viele Gegentore kassiert

Fußball Der SC Union Nettetal hängt in der Oberliga im Tabellenkeller fest.

Im Sommer war die Freude groß, als der SC Union Nettetal nach einem Herzschlagfinale als Aufsteiger den Klassenverbleib in der Oberliga unter Dach und Fach gebracht hatte. Inzwischen ist die Stimmung deutlich gedämpfter, denn nach der Hinrunde und einem Spiel der Rückrunde hängen die Nettetaler ganz tief im Tabellenkeller fest. Vieles spricht aktuell dafür, dass es nächste Saison in der Landesliga weitergeht.

Der Saisonverlauf Die aktuelle Situation der Nettetaler dürfte viel mit dem miserablen Saisonstart zu tun haben. Fünf Niederlagen am Stück stehen im krassen Gegensatz zur Vorsaison, wo sich die Mannschaft von Trainer Andreas Schwan durch einen glänzenden Auftakt ein Punktepolster anlegte und viel Selbstvertrauen sammelte, wovon sie lange zehrte. Dieses Mal sorgten drei Negativerlebnisse in der englischen Woche zum Auftakt für schlechte Stimmung. So hatten es auch Personalquerelen einfacher, zutage zu treten, unzufriedene Spieler verabschiedeten sich und sorgten für unwillkommene Unruhe. Als auch dank dreier neuer Spieler wieder einigermaßen Stille eingekehrt war, sah es nach zehn Punkten aus fünf Spielen so aus, als hätte der SCU die Kurve bekommen. Doch nur zwei weitere Pünktchen waren unter dem Strich zu wenig.

Das war schlecht Einfach auf den Punkt gebracht: Nettetal kassiert viel zu viele Tore und schießt im Vergleich dazu zu wenige. Nach 16 Partien stehen schon 45 Gegentreffer auf der Negativseite, in der kompletten vergangenen Saison waren es nur 54. Ziel des Trainerteams war es, die Mannschaft nach dem knappen Klassenverbleib vom Schwerpunkt schnelles Umschaltspiel nach Ballgewinn spielerisch weiterzuentwickeln. Als sich abzeichnete, dass das nicht dauerhaft funktioniert, wurde zum Bewährten zurückgekehrt. Aber auch das war nur von kurzem Erfolg gekrönt, auch weil immer wieder viele individuelle Fehler auftraten. So gab es viele Rückschläge, wenn die Mannschaft kurz davor war zu punkten. Hinzu kam viel Verletzungspech.

Die Winterpause Nach Weihnachten wird der SCU mit den Nettetaler Hallenstadtmeisterschaften am 5. Januar wieder einsteigen. Denkbar ist laut Schwan auch eine Masters-Teilnahme. Das erste Training auf dem Feld steht am 7. Januar an, der erste Test am 12. Januar beim FSV Duisburg. Fünf weitere Tests sind vor dem ersten Punktspiel am 9. Februar gegen Monheim geplant.