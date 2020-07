Vorbereitung auf Fußball-Saison : Union Nettetal – Fit für die Oberliga per App

Nettetal Der SC Union Nettetal setzt auch auf technische Mittel, um bereit zu sein für die nächste Saison. Eine App soll nicht nur bei der Kontrolle helfen, sondern die Spieler auch motivieren, möglichst fit beim Start der Vorbereitung zu sein.

Dass sich die Mannschaft erst einmal finden muss, dürfte jedem klar sein. Der erste Schritt ist dabei allerdings schon gemacht worden. „Wir haben Ende Juni bereits einmal zusammen trainiert und festgestellt, dass sich viele Spieler aus vorherigen Stationen bereits kennen“, sagt Schwan. Mit der ersten Trainingseinheit war der Coach zufrieden. „Wichtig war uns, dass die neue Mannschaft schon ein paar Abläufe gesehen hat und wir uns somit mit einem guten Gefühl in die Sommerpause verabschieden konnten. Man hat eine große Motivation bei allen Beteiligten gespürt. Wir gehen mit Vorfreude und Demut in die neue Spielzeit“, sagt der 35-Jährige. Bei der ersten Einheit konnte er alle 20 Spieler begrüßen sowie das gesamte Trainer- und Funktionsteam. Beim anschließenden Grillen gemeinsam mit der U19 wurde der Abend ausklingen gelassen. „Diese Einheit war uns wichtig. Wir wollen den Teamgedanken und den Zusammenhalt von Anfang an besser leben als letzte Saison“, sagt Schwan.

Bis zum 21. Juli haben die Spieler nun Pause, doch Zeit zur Erholung bleibt dabei nicht. „Wir haben den Spielern gewisse Vorgaben mit an die Hand gegeben, damit sie im Fitness- und Athletikbereich zu Hause vorarbeiten können und zum Auftakt eine gute Grundkondition herrscht“, sagt Schwan, der zu Beginn der Vorbereitung den Schwerpunkt im taktischen Bereich legen will. Sein Vorhaben scheint bei den Spielern gut anzukommen, da sie ihre aktuelle Trainingspläne nun per App erhalten. Er kann darüber mit seinem Trainerteam vorgeben, welche Aufgaben die Spieler zu absolvieren haben. „Wir müssen für die neue und voraussichtlich vergrößerte Oberliga topfit sein und wollten dafür einfach einen neuen Reiz setzen. Die Werte in der App sind dabei für jeden in der Mannschaft ersichtlich. Das ist natürlich Kontrolle und Motivation zugleich. Wir können so den Laufbereich aus dem Training ausgliedern“, sagt Schwan.