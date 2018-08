Saisonstart in der Kreisliga A Mönchengladbach/Viersen

Fußball : Heimisches A-Liga-Trio startet bescheiden in die neue Saison

Christoph Kempers, neuer Coach der ASV-Reserve. Foto: Fupa

Grenzland Im Fußballkreis Mönchengladbach/Viersen beginnt die Saison eine Woche später. Mit dabei sind der ASV Süchteln II, der 1. FC Viersen II sowie Concordia.

Eine Woche nach den anderen Grenzlandvereinen startet auch das heimische Trio in der A-Liga des Fußballkreises Mönchengladbach/Viersen in die Saison. Wobei die Ziele bescheiden sind. Sowohl Concordia Viersen als auch der 1. FC Viersen II und der ASV Süchteln II wollen in erster Linie so schnell wie möglich den Klassenerhalt unter Dach und Fach bringen.

„Bei uns hat es einen Umbruch gegeben“, sagt der neue BWC-Trainer André Jansen. „Wir haben alleine zehn Leute, die in der letzten Saison noch in der A-Jugend gespielt haben. Hinzu kommen natürlich einige erfahrene Spieler, die wichtig sind. Aber das Team muss sich erst finden. Dann schauen wir mal.“ Im Kreispokal gab’s am Wochenende bei Maroc Mönchengladbach einen 5:1-Sieg. Nach dem Start in Rheindahlen hat Concordia durch den Rückzug des 1. FC Mönchengladbach II erst einmal spielfrei, ehe dann die zweite Kreispokalrunde in Hochneukirch ansteht.



Beim ASV Süchteln II waren die Verantwortlichen um den neuen Cheftrainer Christoph Kempers und Teammanager Robert Schulz bislang recht optimistisch. „Doch das hat sich in der Vorbereitung dramatisch verändert“, sagt Robert Schulz. „Es haben sich einige Spieler verletzt, zwei von ihnen haben sich sogar einen Kreuzbandriss zugezogen, so dass sie wohl länger ausfallen. Deshalb werden wir erst einmal kleine Brötchen backen und können froh sein, wenn wir die ersten Spiele mit einer einigermaßen guten Truppe an den Start gehen können.“ Und dass die Süchtelner am Samstag mit den SF Neuwerk einen Top-Favoriten um den Titel erwarten, schmeckt den ASV-Verantwortlichen so sicherlich nicht. „Wir haben wirklich ein schweres Auftaktprogramm“, so Schulz weiter.