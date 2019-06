Handball-Oberliga : TVL-Frauen starten gegen Biefang

Die Oberliga-Handballerinnen aus Nettetal haben sich hohe Ziele gesetzt.

Seit Sonntag befinden sich die Handballfrauen des TV Lobberich mitten in der Vorbereitung auf die neue Oberliga-Saison. Auf dem Programm stand zunächst ein Fitnesstest, anschließend zwei Stunden Training und dann ging es noch in den Kraftraum, damit jede Spielerin sich schon einmal mit den Geräten vertraut machen kann, an denen sie sich in den kommenden Wochen häufiger quälen muss.