Schach : Ein neuer alter Hoffnungsträger für die SG Nettetal

Die Verbandsklassen-Schachspieler aus Nettetal haben Alexander Nent zurückgeholt. Zum Start gibt’s das Derby gegen Viersen.

Wenn am Sonntag die Schachgemeinschaft Nettetal im Nachbarschaftsduell der Verbandsklasse gegen den SV BW Concordia Viersen (10 Uhr, Parkstübchen Hinsbeck) in die neue Saison startet, hofft Nettetals Coach Jürgen Daniel, in Alexander Nent gleich zum Auftakt seinen besten Spieler wieder zur Verfügung zu haben. Die Nettetaler konnten ihren Ex-Spieler davon überzeugen, wieder für sie anzutreten.

Sein Talent wurde seinerzeit vom damaligen SGN-Jugendwart Alfred Lubberich erkannt und gefördert. Alexander Nent faszinierte das Schachspiel so sehr, dass er als einer der talentiertesten NRW-Tennisjunioren das Racket zur Seite legte, um sich im Schach weiterzuentwickeln. Nach dem Abitur sowie während und nach dem Studium spielte er in der Oberliga beim SV Dinslaken, beim Ratinger SK in der NRW-Klasse sowie im Ausland in der zweiten niederländischen Liga. Für seine Entwicklung in Sachen Schach war die Spielpraxis in höheren Ligen von großem Vorteil. Schließlich musste er dort mit starken Gegnern konkurrieren, an denen er sich orientieren konnte.