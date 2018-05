Lokalsport: RS Brüggen stellt in Rheydt sein Bundesliga-Team vor

Mönchengladbach Es ist schon ziemlich kurios: Obwohl sich Paul-Ludger Schmitz kürzlich wegen des auslaufenden Pachtvertrages gezwungenermaßen aus der Insel Brüggen verabschiedete und auch seine Squasher mitnahm, wird die Burggemeinde in der kommenden Spielzeit mal wieder in der Squash-Bundesliga vertreten sein.

Denn der RS Brüggen schaffte in der vergangenen Saison den Sprung in die höchste deutsche Spielklasse, und der ehemalige Betreiber der Insel lässt den Squash-Verein auch in seinem neuen Domizil, dem Rheydter Fitnesscenter "Elan Vital", zunächst unter altem Namen weiterlaufen. In Rheydt präsentierte Schmitz jetzt auch das Team, das am 15. September in die Bundesliga Nord startet.