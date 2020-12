Reitsport in Mönchengladbach und dem Grenzland : Turnierreiter leiden unter der Pandemie

Reitsport in Mönchengladbach und dem Grenzland

Reitsport Auf Hallenturniere müssen die Reiter derzeit überwiegend verzichten. Das ist gerade für junge Pferde schlecht, da sie auf Wettkämpfen wichtige Erfahrungen sammeln. Turnier-Ausrichter sparen indes Kosten.

Keine Hallen-Reitturniere rheinlandweit, keine Starts der Pferdesportler und damit auch keine Publikumsbegeisterung an Parcours und Viereck: Das ist die momentane Lage aufgrund der verschärften Bedingungen des zweiten Corona-Lockdowns. Unter die Absagen fallen unter anderem die „Junior-Open“ des RFV Lobberich an der Lüthemühle als eine der größten Nachwuchsveranstaltungen im Rheinland. „Das ist schade für den Reiternachwuchs, der im Winter nur wenige Startgelegenheiten hat“, sagt Frank Heublein, Vorsitzender des Reit- und Fahrvereins Lobberich. „Dass das Turnier letztendlich ausfällt, ist für uns eine Ersparnis, weil dieses Turnier für uns nicht kostendeckend ist. Wir holen das Turnier im April trotzdem nach, wenn es dann hoffentlich wieder geht.“ Was ihm bei seinem Verein mit 320 Pferdesportlern aber freut: „Die Mitglieder bleiben uns treu. Wir hatten sogar Neuzugänge.“