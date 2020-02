Reiten : Erste S-Siege im Jahr 2020 für Springreiter-Routinier

Reiten Der Liedberger Marc Boes siegte beim Großen Preis des Gestüts Seehof. Auch für Kaldenkirchener Lokalmatadore gab es Grund zum Jubel.

Marc Boes (RFV Liedberg) hat den mit 3750 Euro dotierten Großen Preis des Gestüts Seehof gewonnen. Bei den 2. Springreitertagen in der Halle des RV Kaldenkirchen schaffte er mit dem zwölfjährigen Capri’s Pearl die schnellste Siegerrunde ohne Abwurf in 38,90 Sekunden. Luca Ruxandrariu (Rumänien) als letzter Starter blieb im Zwei-Sterne-S-Springen mit Siegerrunde mit Kimono vd Bisschop zwar ebenfalls ohne Fehler, war aber am Ende 14 Hundertstelsekunden zu langsam. Die beiden waren in dieser Prüfung die einzigen Reiter, die den Normalumlauf als auch die Siegerrunde ohne Fehler schafften.