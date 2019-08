Leichtathletik : Görtz holt Gold, Silber und Bronze

Süchteln Der 78 Jahre alte Athlet des ASV Süchteln glänzt bei den European-Masters-Games.

(off) In der Nacht zum Freitag kehrte Reiner Görtz vom ASV Süchteln mit dem Auto aus dem 1.100 Kilometer entfernten italienischen Turin von den European-Masters-Games heim, bei denen er erfolgreich war. Dabei handelt es sich um eine Multisportveranstaltung für Seniorensportler, bei der auch die Leichtathletik vertreten ist.

Die Freude der 78-Jährigen ist groß. Nach vielen gesundheitlichen Rückschlägen in der Vergangenheit lief es bei ihm gut: „Ich befinde mich wieder im Aufwind.“ Im Gepäck des ASV-ers befand sich eine Goldmedaille, eine Silber- und eine Bronzemedaille. „Noch nie habe ich Gold bei diesen europäischen Meisterschaften für Senioren geholt, und das noch in einer Disziplin, in der ich es nicht erwartet habe“, sagt Reiner Görz ganz glücklich.