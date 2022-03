Regionalligist schöpft Hoffnung auf Klassenerhalt : Beim SV Lippstadt will Beeck weiter am Wunder basteln

Jonathan Benteke verpasst hier gegen Wiedenbrück die frühzeitige Führung. Ob es er in Lippstadt nun besser macht? Foto: Schnieders/Michael Schnieders

Fussball-Regionalliga Nach fünf Pleiten in Serie konnte der FC Wegberg-Beeck am vergangenen Wochenende endlich mal wieder einen Sieg in der Regionalliga feiern. Am Mittwoch steigt das Nachholspiel gegen den SV Lippstadt – mit einem Erfolg könnte der Glaube an den Klassenerhalt neu entfacht werden.

Ein Sieg, erst recht, wenn es der erste nach langer Zeit war, setzt in der Regel immer neue Kräfte frei. Darauf hofft auch der FC Wegberg-Beeck vor dem Nachholspiel am Mittwoch beim SV Lippstadt (Anstoß schon um 18 Uhr) – vergangenen Samstag fuhren die Kleeblätter nach zuvor fünf Niederlagen mit 1:0 gegen Lieblingsgegner SC Wiedenbrück ihren ersten Sieg im neuen Jahr ein.

„Daran wollen wir nun in Lippstadt anknüpfen. Wir hoffen, dass im Unterschied zum Hinspiel das Pendel dort in unsere Richtung ausschlägt“, sagt Beecks Coach Mark Zeh. Im Waldstadion hatte der FC gegen Lippstadt sehr unglücklich 2:3 verloren – durch ein Tor in der vierten Minute der Nachspielzeit.

Viel lieber denkt man da in Beeck ans letzte Gastspiel in der schmucken Lippstädter Liebelt-Arena zurück. Denn da war es genau umgekehrt: Durch ein Kopfballtor Marvin Brauweilers mit der letzten Aktion des Spiels in der vierten Minute der Nachspielzeit gewann der FC 2:1. Es folgte eine wahre Gefühlsexplosion – ein in Erinnerung bleibender Höhepunkt der vergangenen Saison.

Gegen eine Wiederholung nun hätte niemand im schwarz-roten Lager etwas einzuwenden. Dieses Unterfangen müssen die Kleeblätter freilich ohne Sebastian Wilms in Angriff nehmen: Beecks Innenverteidiger, nach einer persönlich durchwachsenen Hinrunde zunehmend wieder zur gewohnten alten Stärke findend, sah gegen Wiedenbrück bereits seine zehnte Gelbe Karte und ist damit gesperrt.

Davon losgelöst kündigt Zeh weitere Änderungen an: „Wir werden ein wenig rotieren.“ Immerhin hat Beeck nun zwei englische Wochen in Folge vor der Brust. Weiter geht es am Samstag bei der U 21 des 1. FC Köln, den Mittwoch darauf kommt der direkte Rivale VfB Homberg zum Nachholspiel ins Waldstadion, ehe am Samstag, 19. März, in Beeck das heiße Derby gegen den ebenfalls direkten Konkurrenten Alemannia Aachen steigt. Nach diesem Spiel dürfte dann feststehen, ob Beeck weiter vom Wunder Klassenerhalt träumen darf oder ganz konkret schon die Mittelrheinliga planen kann.