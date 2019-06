Radsport : SCU-Talente überzeugen in Köln

Die Nachwuchs-Radsportler aus Nettetal brachten von den Cologne Classics gute Ergebnisse mit nach Hause. Sogar eine Vize-Landesmeisterschaft sprang heraus.

Die Nachwuchs-Radrennfahrer vom SC Union Nettetal haben an Pfingsten bei den Cologne Classics erfolgreich abgeschnitte. Mehrere Rennen gab’s über drei Tage. Am ersten Tag beim Einzelzeitfahren, das gleichzeitig als NRW-Landesmeisterschaft ausgefahren wurde, fuhr bei windigem Wetter der Hinsbecker Levi Douteil in der Klasse U11 die Vizemeisterschaft über acht Kilometer heraus. In die Top Ten schaffte es auch Phillip White als Zehnter der der U13-Jungs. Amy White und Alina Klenner fuhren dabei auf die Plätze vier und fünf der U17-Mädchen.