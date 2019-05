Radsport : Radsportler des SC Union Nettetal sind schwer aktiv

Nettetal Bei diversen Veranstaltungen gab es viele gute Platzierungen. Besonders harte Rennen standen bei Landesmeisterschaften an.

Die Radrennfahrer des SC Union Nettetal haben volles Programm und sind von Woche zu Woche irgendwo auf der Straße oder Bahn unterwegs und erfolgreich. Alina Klenner und Leif Hamacher zeigten beim Renntag in Hamm auf einem leicht welligen Rundkurs eine solide Leistung. Klenner belegte bei den U15-Jungs den zehnten Platz. Hamacher setzte sich mit der Spitzengruppe ab und fuhr im Zielsprint als Sechster über die Schlusslinie.

Bei der Doppelveranstaltung „Spurt in den Mai“ auf Bahn und Straße beim VfR Büttgen zeigten die SCU-Fahrer erneut ihre Stärke. Auf der Bahn erzielte bei den U13-Jungs Phillip White den zweiten Rang und Peer Hamacher den fünften Platz im Omnium. Am nächsten Tag auf der Straße setzte White noch einen drauf und siegte im Endspurt beim Rundstreckenrennen. Auch Levi Douteil schaffte in der Jugend U11 mit einem dritten Rang einen Platz auf dem Podest. Bei den U17-Mädchen kam zusätzlich noch Alina Klenner als Dritte ins Ziel. Abgerundet wurde das gute Abschneiden von Amy White als Fünfte. Leif Hamacher belegte dazu bei den Junioren U17 Platz zehn.