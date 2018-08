Radsportler des SC Union Nettetal erfolgreich unterwegs

Nettetal Die Radsport-Abteilung des SC Union Nettetal war erfolgreich unterwegs.

Für die Radsportabteilung von Union Nettetal gab es bei Rennen in Betzdorf und Bellheim schön Erfolge zu verbuchen. So fuhr Laurien Nolden bei der 16. Betzdorfer Sparkassen-City-Night bei den Frauen ein starkes Rennen über 40,5 Kilometer und wurde am Ende Sechste. Von Anfang an war das Tempo ziemlich hoch. Drei Fahrerinnen setzten sich ab. Die Union-Fahrerin hielt sich bis zum Schluss in der Verfolgergruppe. Noch ein bisschen besser machte es Nolden beim 6. Walter-Hesselschwerdt-Renntag in Bellheim. Im 60-Kilometer-Rennen für mehrere Fahrerklassen blieb das Feld bis zum Ziel geschlossen zusammen. Laurien Nolden sprintete dabei auf Platz fünf der Frauenklasse. Leif Hamacher belegte bei den U15-Juniore den zwölften Platz. Union-Talent Philipp White fuhr ein gewohnt starkes Rennen bei den U11-Schülern. Dabei wurde er immer wieder von seinen Kontrahenten gefordert, bis er am Ende den zweiten Platz belegte.