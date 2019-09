Fußball-Kreisliga A : Ein rabenschwarzer Tag für die Grenzland-Teams in der A-Liga

Ein rabenschwarzer Tag für die Grenzland-Teams in der A-Liga

Für die heimischen Fußballer in der Kreisliga A gab es nur Niederlagen, die teils deftig ausfielen. Primus SC Waldniel unterlag knapp gegen die Teutonia.

Das war nicht das Wochenende der heimischen A-Ligisten. Alle neun kassierten Niederlagen. Der SC Waldniel ließ als Spitzenreiter im Fußballkreis Kempen/Krefeld weiter Federn. Im Heimspiel unterlag der SC dem Siebten Teutonia St. Tönis II. Auch die Verfolger aus dem Grenzland, Amern II und Kaldenkirchen, verloren ihre Spiele. Auch für die beiden Viersener Teams in der Gladbacher Gruppe gab es Niederlagen.

Kreis Kempen/Krefeld: VSF Amern II - TSV Krefeld-Bockum 1:5 (0:1). Der bisherige Höhenflug der Amerner Reservisten ist mit einer 1:5-Heimpackung gegen den bisherigen Dreizehnten aus Bockum beendet. Nur in der ersten Hälfte hielten die Jungs von Andre Simons noch einigermaßen mit. Nach dem 1:1 nach der Pause durch Marcel Klingen lief dann fast nichts mehr zusammen im Amerner Team. „Wir waren heute überhaupt nicht auf dem Platz“, sagte Trainer Simons verärgert.

VfR Fischeln II - TSV Kaldenkirchen 5:2 (2:2). „Wir haben uns heute fürwahr nicht clever angestellt“, meinte TSV-Trainer Andre Küppers. „Die erste Hälfte ging noch. Dann kassierte Fischeln eine Rote Karte. Aber das hat Fischeln stark gemacht und nicht uns.“ Vor der Pause hatte Michael Goertz den TSV in Front geschossen. Nach dem Ausgleich schossen die Gastgeber per Eigentor den Gast erneut in Front.