Reiten : Sternritt-Premiere mit Ziel auf der Borner Anlage

Der Pferdesportverband Kreis Viersen richtet er am Samstag einen erstmals Sternritt nach Brüggen auf das Turniergelände des Reit- und Fahrverein Born an der Borner Mühle aus.

Der Pferdesportverband Kreis Viersen, der nicht nur den Turniersport vertritt, sorgt für eine Premiere: Erstmals richtet er am Samstag einen Sternritt nach Brüggen auf das Turniergelände des Reit- und Fahrverein Born an der Borner Mühle aus. Um 11 Uhr soll es dann losgehen.

„Wir sprechen damit alle Freizeitreiter und Fahrer an, aber auch andere Interessierte, die Pferdesport einmal als pures Freizeitvergnügen kennenlernen wollen“, sagt Stefan Cappel, Beauftragter für den Allgemeinen Reitsport im Pferdesportverband Kreis Viersen. Er ist übrigens Veranstaltungsleiter des alljährlich im Grenzwald stattfindenden Herbstrittes und Ausfahrt - gemeinsam vom Reiterverein Kaldenkirchen und Ponyexpress-Club Brüggen-Bracht. „Wie der Titel Sternritt in diesem Fall schon sagt, sollen alle aus allen Himmelsrichtungen zu dieser Veranstaltung kommen. Sie müssen nicht Mitglied in einem Verein des Pferdesportverbandes Kreis Viersen sein“, betont Cappel.