Reiten : Heimische Reiter bei Landesturnier

Bei dem Wettkampf in Düren würde der Pferdesportverband Kreis Viersen gerne die Überraschung wiederholen. Voriges Jahr siegten das Spring- und das Dressurteam.

Beim Landesturnier in Düren von Freitag bis Sonntag ist der Pferdesportverband Kreis Viersen gut vertreten. Weil der Vertrag ausläuft, wird das Landesturnier in Düren das letzte Mal über die Bühne gehen. Im kommenden Jahr wird es in Langenfeld stattfinden, wo der Sitz des Pferdesportverbandes Rheinland ist und wo auch alljährlich die Rheinischen Meisterschaften ausgetragen werden.

In der Dressur-Equipe treten Kreis-Jugendwartin Ina Tempel (Dressur- und Springverein Kempen-St. Hubert), Joelle Mihm (RV Graf Holk Grefrath), Viola Wilke (RFV Hubertus Anrath-Neersen) an und Nadine Winkel (RV Vorst) an Das Team misst sich in der M-Kür mit den anderen Kreisen. Die Mannschaft muss einen Platz bis Rang vier schaffen, damit sie auch im kommenden Jahr beim CHIO Aachen, dem weltgrößten Pferdefest, wieder in der Mannschafts-Quadrille dabei sein kann.