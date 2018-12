Fußball-Oberliga: Nicht nur bei Union gibt’s personelle Neuigkeiten

Lutz Crienen macht weiter als Co-Trainer in Nettetal. Foto: Fupa

Niederrhein Die Nettetaler gehen mit einem eingespielten Trainerteam in die Zukunft, das noch Verstärkung bekommt. Bei der Konkurrenz sind die Nachrichten nicht so positiv.

Doch nicht nur bei den Nettetalern hat sich kurz vor dem Jahreswechsel personell etwas getan. Wobei es von einigen der anderen Oberligisten eher negative Neuigkeiten zu hören gibt. Überraschend ist, dass darunter die SF Baumberg sind. Trotz des zweiten Tabellenplatzes rumort es offenbar hinter den Kulissen, es sieht so aus, als würde das erfolgreiche Trainer-Trio aus Goran Tomic, Fran­cis­co Car­ras­co und Re­douan Yot­la vor dem Abschied stehen.Tomic kehrt auf jeden Fall nach Ratingen zurück und wird Assistent von Trainer Alfonso del Cueto, bei den beiden anderen soll es noch ein Gespräch mit SFB-Chef Jürgen Schick geben. Was die Hintergründe sind, wird nicht so richtig klar. Es scheint eine Gemengelage aus fehlender Perspektive und finanziellen Problemen zu sein.