Nettetals Dauerverletzter Mittelfeldspieler : Pechvogel Rütten – von Verletzung zu Verletzung

Fußball-Oberliga Tom Rütten war gerade dabei, sich wieder ins Team zu kämpfen – da folgte zuletzt in der Reserve die nächste Verletzung. Seine Leidenszeit geht weiter. Wie er damit umgeht.

Es war die 59. Minute im Spiel der U23 des SC Union Nettetal gegen den SC Viktoria Anrath, als Tom Rütten sich an den linken Oberschenkel fasste und mit schmerzverzehrtem Gesicht zu Boden ging. Er hatte sich gerade auf der rechten Seite im Strafraum gegen einen Gegenspieler durchgesetzt. Doch genau in diesem Augenblick war für ihn und seinen Mitspielern klar, dass es nicht weitergehen würde. Er hatte eine Muskelverletzung erlitten. Rütten verließ anschließend gestützt von seinen Kollegen und humpelt den Spielfeld.

Dabei hatte sich der 21-Jährige nach seinem Muskelfaserriss gerade wieder herangekämpft ans Team: Am Tag zuvor stand er im Derby gegen den 1. FC Mönchengladbach nach seiner langen Leidenszeit erstmals wieder im Kader der Unioner. Im Reserve-Team in der Kreisliga-A sollte er nun Spielpraxis sammeln.

Denn in der aktuellen Spielzeit stand der Mittelfeldspieler bis dato noch überhaupt nicht auf dem Feld. In der Vorbereitung bremste ihn zunächst eine ausgekugelte Schulter aus. Nachdem er sich davon erholt hatte, folgte der Muskelfaserriss. Nun eine erneute Muskelverletzung, die ihn wieder für Wochen zurückwirft und in die Rolle des Zuschauers zwingt.