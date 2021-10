Niederlage gegen Hilden : Nettetal im Flutlicht chancenlos

Fußball-Oberliga Gegen den VfB Hilden setzte es am Samstagabend eine deutliche 0:4-Niederlage. Dabei hielt das Team von Andreas Schwan im ersten Abschnitt noch gut mit. Nach der Pause zeigte der Tabellenzweite aus Hilden jedoch seine Qualitäten.

Der SCU wurde gleich zu Beginn eiskalt erwischt. Ein Foul im Mittelfeld leitete das 0:1 ein, denn der folgende Freistoß segelte hoch zu Robin Müller auf Ecke des Sechzehners, der ungehindert per Kopf auf den in der Mitte hereinlaufenden Pascal Weber verlängern konnte. Weber tauchte dabei völlig frei vor dem Tor von Maximilian Möhker auf und traf mit einem Heber aus kurzer Distanz zur Führung der Gäste (3.). Quasi im direkten Gegenstoß bot sich dann die Chance für Justin Coenen (4.), dessen Schussversuch landete genau in den Armen von Hildens Keeper Yannic Lenze. Eine Balleroberung von Marcel Schulz mit einem anschließenden Pass in die Tiefe auf Leon Falter (18.) hätte dann das 1:1 sein müssen. Nachdem Falter den Gästetorwart bereits ausgespielt hatte, schob Falter den Ball jedoch neben dem Tor. Das Auslassen dieser Großchance rächte sich dann wenig später, als Isaac Kang (26.) zum 0:2 der Gäste traf.