Handball: Nur ein Sieg am grünen Tisch

Grenzland Lobberichs Verbandsliga-Handballerinnen warteten vergeblich auf den Gegner. TSV Kaldenkirchen, SC Waldniel und ASV Süchteln verloren.

Für die heimischen Verbandsliga-Handballerinnen war der letzte Spieltag alles andere als gelungen. So freute sich Gabi Ensen, Trainerin des TV Lobberich II, auf ihr letztes Spiel, denn ab der kommenden Saison wird sie die Mannschaft nicht mehr trainieren. Allerdings trat die Zweitvertretung des TV Walsum-Aldenrade nicht an. Bereits am Samstag Mittag mehrten sich die Gerüchte, dass die Gäste gar nicht anreisen würden, es fehlte jedoch eine Absage. So machte sich der TVL warm und auch der aus Essen kommende Schiedsrichter war anwesend.