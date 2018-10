Niederrheinpokal. Union Nettetal daheim gegen RW Essen

Duisburg/Nettetal Die Auslosung des Viertelfinales in der Sportschule Wedau bescherte dem Fußball-Oberligisten aus Nettetal den Traditionsverein aus Essen als nächsten Gegner im Niederrheinpokal.

(ben-) Für den Fußball-Oberligisten Union Nettetal hält der Lauf im Niederrheinpokal an. Nachdem die Nettetaler erstmals in der Vereinsgeschichte in die Runde der letzten Acht eingezogen waren, bescherte ihnen am Dienstagabend die Auslosung des Viertelfinales in der Sportschule Wedau den Regionalligisten RW Essen als nächsten Gegner. Wenn es keine Sicherheitsbedenken gibt, ist der Traditionsverein aus dem Ruhrgebiet am Samstag, 24. November, in der Christian-Rötzel-Kampfbahn zu Gast. „Ein absolutes Traumlos, wir sind total happy“, sagte Union-Coach Andreas Schwan in einer ersten Reaktion. „Wir haben uns die Essener im Vorfeld gewünscht, weil sie von tollen Fans begleitet werden, die für ein volles Stadion und für gute Stimmung sorgen.“ Im Topf wäre auch noch Drittligist KFC Uerdingen gewesen, der aber beim Oberligisten ETB SW Essen antritt. Die weiteren Partien: 1. FC Monheim - TV Jahn Hiesfeld (beide Oberliga), VfB Homberg (Oberliga) - Wuppertaler SV (Regionalliga). Nettetals Frauen haben im Achtelfinale den SV Budberg zu Gast.