Fußball-Landesliga : Nico Oelsner hilft gerne in Amerns Reserve aus

Schwalmtal Der 29-jährige Innenverteidiger lobt die gute Zusammenarbeit von den Teams aus der Landes- und Kreisliga.

Dass Oelsner, in der vergangenen Spielzeit noch unumstrittener Stammspieler in der Landesliga, bereits zum zweiten Mal in der Reserve aushalf, hat mehrere Gründe. „Ich habe berufsbedingt oft gefehlt und hatte zudem mit Verletzungen zu kämpfen“, berichtet der in Köln tätige Controller. Unter Willi Kehrberg kommt er in der laufenden Saison daher gerade einmal auf sieben Einsätze. Ein Problem stellt das für den beidfüßig starken Abwehrmann jedoch nicht dar, vielmehr freut er sich über die Möglichkeit, trotzdem Spielpraxis sammeln zu können. „Dieser Zusammenhalt macht den Verein auch gewissermaßen aus“, sagt Oelsner. „Aus der Ersten ist sich niemand zu schade, auch mal in der Zweiten auszuhelfen und so helfen die Jungs von dort auch in der Landesliga aus.“ Die besten Beispiele dafür sind Dennis Brachten und Tim Caspers, die Willi Kehrberg jüngst in seinen Kader berief – beide zahlten das entgegengebrachte Vertrauen mit Toren zurück. „Hier hat sich im Laufe der Jahre etwas gebildet“, sagt Oelsner. Und so kommt es aus seiner Sicht auch nicht von ungefähr, dass die erste Mannschaft nach dem wieder einmal spektakulären 6:0-Erfolg über die SpVg Odenkirchen bereits jetzt ihre punktetechnisch beste Saison seit dem Aufstieg 2011 spielt und die Reserve auf dem besten Weg dorthin ist: „Die angestoßenen Prozesse tragen langsam Früchte. Gerade dank des Kunstrasenplatzes haben wir uns fußballerisch noch einmal weiterentwickelt.“