Reiten: Viel Klasse bei Springturnier-Premiere

Gilbert Tillmann aus Grevenbroich, der schon mal das legendäre Spring-Derby in Hamburg gewonnen hat, gibt sich bei der Turnierpremiere in Nettetal die Ehre. Foto: dpa/Daniel Bockwoldt

Nettetal Ende Januar gehen auf dem Gestüt Seehof in Nettetal erstmals die Hallen-Springreitertage über die Bühne. Turnierleiter Dominik Broich kam die Idee zu der Veranstaltung nach einer Turnierabsage im vergangenen Jahr.

Das ist das erste Hallenturnier dieses Ausmaßes und der Qualität bis hin zur schweren Klasse S in der Geschichte des Reitervereins Kaldenkirchen. In der Vergangenheit hatten im Gestüt Seehof schon erfolgreich Late-Entry-Turniere stattgefunden, die bei den Reitern im Rheinland großen Anklang fanden. Zuerst spielte Dominik Broich mit dem Gedanken, ein kleines Turnier für die Jugend auszurichten. „Aber ich fand schließlich ein Turnier besser, bei dem möglichst viele Leistungsklassen und Altersklassen abgedeckt werden.“ Die Wettbewerbe gehen jetzt über Springreiter-WB für Jüngsten, E-, A-, L-, Zwei-Sterne M-Springen, davon eins für die U25, bis hin zu einem schweren S-Springen mit Stechen. Es wird ein weiteres S-Springen für die U25 geben, aber mit Siegerrunde. Beide sind mit 1250 Euro dotiert. Zwei Springen wurden bewusst für die Junioren U25 ausgeschrieben. „Damit sie unter sich den Sieg ausreiten können“, meint Dominik Broich.

Im S*-Springen mit Stechen kommt ein erlesenes Starterfeld zustande mit dem zweifachen Rheinischen Meister Sebastian Adams, der voriges Jahr beim Christmas-Jumping in Wickrath mit Corradina PP (Besitzer: Olympionike und Ex-Weltmeister Jos Lansink) die größte und bedeutendste Prüfung gewann. In Kaldenkirchen genannt hat auch der einstige Hamburger Derbysieger Gilbert Tillmann aus Grevenbroich. Dabei ist der belgische Nationenpreisreiter Marc Boes und der Deutsche Nationenpreisreiter Frederik Knooren. Auch junge Pferde kommen zum Zuge in Springpferdeprüfungen von A**, über L bis M*. Zudem wird es ein Mannschaftsspringen Klasse A* mit einem Umlauf und Stechen geben. Damit die Reiter schon vorher die Örtlichkeiten kennenlernen können, ist am 19. Januar sogar ein Trainingsspringen angesetzt.