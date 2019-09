Fußball-Niederrheinpokal : Zweimal nur ganz knapp gescheitert

In der zweiten Runde des Niederrheinpokals schieden die Fußballer des ASV Süchteln und des 1. FC Viersen gegen Oberligisten aus. Doch beide Grenzlandteams verkauften sich teuer und schnupperten an einer Überraschung.

Für die beiden übriggebliebenen Grenzland-Vertreter im Fußball-Niederrheinpokal war in der zweiten Runde Endstation. Doch sowohl der 1. FC Viersen als auch der ASV Süchteln schlugen sich am Mittwochabend gegen ihre Gegner aus der Fußball-Oberliga achtbar.

Rather SV Während Süchteln und Viersen knapp an Oberligisten scheiterten, schmiss der Düsseldorfer Landesligist den Fünftligisten SC Velbert mit 2:1 raus.

Doch Kemal Kuc fand in der Kabine offensichtlich die richtigen Worte, denn der Bezirksligist legte nach dem Seitenwechsel los wie die Feuerwehr und glich schon in der 47. Minute durch Maximilian Kuznik aus, der nach einer Hereingabe von Nico Rymarczyk nur noch den Fuß in Richtung des Spielgeräts strecken musste. In der Folge drückte Viersen auf den Führungstreffer, erzielte ihn nach knapp 70 Minuten auch, doch bekam ihn erneut aberkannt. „Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich Abseits war“, sagte Kuc anschließend, „doch es bringt auch nichts, jetzt noch darüber zu diskutieren. Am Ende zählt, dass wir uns gut präsentiert haben und meine Mannschaft das gezeigt hat, was ich von ihr erwarte.“ Trotzdem war das Ende der Partie mehr als ärgerlich: Mit einem Foul, das zu einem Elfmeter führte, brachte sich der 1. FC um den verdienten Lohn. Talha Demir verwandelte (88.) zum 2:1-Siegtreffer für Hilden.