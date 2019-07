Vor dem Fußballstart : Neuaufbau in der Kreisliga A

In der vergangenen Saison gelang es dem DFC zu selten, den Ball abzuschirmen und zu behaupten. Foto: Knappe, Joerg (jkn)

Dülken Trainer Björn Kox steht vor einer Herkulesaufgabe, die allerdings durchaus reizvoll ist.

Vorbei sind die guten und herrlichen Zeiten in der Landesliga, vorbei auch die Zeiten in der Bezirksliga. Beim Dülkener FC heißt es jetzt, einen kompletten Umbruch im Team vorzunehmen und einen Neuanfang zu starten – und das in der Kreisliga A.

Diese Aufgabe wird dem neuen Trainer Björn Kox zuteil, der in der vergangenen Saison für einige Monate noch den SC Waldniel unter seinen Fittichen hatte und nun den Traditionsclub aus dem Dülkener Stadtgarten wieder auf Vordermann bringen soll. „Das wird natürlich keine leichte Aufgabe“, gesteht Björn Kox. „Gleich 16 Spieler haben den DFC zum Saisonende verlassen, dem nur elf Neuzugänge gegenüberstehen. Das wird auf jeden Fall eine kleine Herkulesaufgabe, aus dem Kader eine spielstarke Mannschaft für die A-Liga zu formen.“

Info 29 Transfers sind außergewöhnlich viel Zugänge: Yasar Can Yildirim (TuRa Brüggen), Roy Rütten (SG Dülken), Alexander Stricker, Niklas Hanrath, Pascal Hoffmann, Kevin Wolfs, Sidy Sangho (alle SC Waldniel), Mouhamadou Sagna, Tia Germain Bamba. Abgänge: Denis Spanke, Niclas Keller, Dominik Vaassen (alle SC Waldniel), Michael Paßmann, Philipp Sklebeny, Alexander Blix, Markus Vieten, Tobias Beier (alle BWC Viersen), Joshua Kilian Strohfeld (1. FC Viersen II), Benedict Krüger (SV Kuckum), Patrick Hinz, Tim Buscher, Andre Schinkels, Marc Peter, Nico Berger (TSV Boisheim), Nils Wüsten (1. FC Viersen), Ali Aymirgen (TDFV Viersen), Pascal Wüsten (TSF Bracht), Timo Böcken (Mennrath II), Marvin Schmidder (Broich-Peel). Spielort: Sportanlage Bielenweg. Vorsaison: 18. Platz Bezirksliga.

Deshalb werden Kox und sein Co-Trainer Björn Bossems nach dem Abstieg der Dülkener in die A-Liga keinesfalls große Ziele ausrufen. „Wir haben einen sehr jungen Kader, was natürlich auch eine große Herausforderung ist, hier was Neues aufzubauen“, sagt Kox.

Neben den wöchentlichen Trainingseinheiten in der Vorbereitung standen auch einige Testspiele auf dem Programm. Nur gegen die eigene Zweite wurde mit 1:0 gewonnen. Gegen Amern II, Amern III und TVAS Viersen sprangen am Ende Unentschieden heraus. Gegen den ehemaligen Liga-Kollegen SSV Grefrath gab es gleich zu Beginn der Vorbereitung eine 2:5-Niederlage. „Wir müssen jetzt nur noch ein wenig den Feinschliff ins Team bringen“, so Björn Kox.

Am Sonntag steht schon das erste wichtige Spiel auf dem Plan. In der ersten Runde des Kreispokals muss der DFC zum SV Oppum. Eine Woche später folgt dann schon der Meisterschaftsauftakt, gleich mit einem Derby beim Vorsaison-Dritten TSV Kaldenkirchen. „Nach den ersten Spielen in der Meisterschaft können wir ein wenig unsere Zielsetzung konkretisieren“, meint Björn Kox. „Wichtig wäre es, wenn wir nichts mit den Abstiegsplätzen zu tun haben.“

Hat mit dem DFC einiges vor: Der neue Trainer Björn Kox. Foto: DFC