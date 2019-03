Reitsport: Kampfabstimmung bei den Reitern

Nettetal Annette Pliska wurde bei der Mitgliederversammlung der Pferdesportler aus dem Kreis Viersen zur neuen stellvertretenden Vorsitzenden gewählt.

(off) Spannend wurde es bei der Mitgliederversammlung des Pferdesportverbandes Kreis Viersen (zählt derzeit 26 Vereine und über 3000 Mitglieder) in Schaag, als es an die Wahl zum stellvertretenden Vorsitzenden ging. Dabei kam‘s zwischen dem langjährigen Amtsinhaber Paul Ring (Ponyclub Nettetal) und Annette Pliska (RFV Hubertus Anraht-Neersen) zu einer Kampfabstimmung, bei der sich Pliska nach geheimer Wahl mit 22:17 Stimmen durchsetzte.

Damit kehrte sie nach vier Jahren Vorstandsabstinenz wieder in den Vorstand zurück, nachdem sie zuvor viele Jahre Jugendwartin und Sportwartin gewesen war. Applaus gab es für alle erfolgreichen Reiter und Fahrer, nachdem Sportwart Alex Thönes die Leistungsbilanz vorgetragen hatte. Voriges Jahr befand sich der Jugendcup des Kreises Viersen für den Nachwuchs auf E-Basis mit 23 Anmeldungen im Aufwind. „Wir hoffen, dass wir auch in diesem Jahr wieder viele Anmeldungen bekommen“, sagt Anke Heublein-Frenzen. An ihre Stelle rückte Ina Tempel als neue Jugendwartin. Für die aus persönlichen Gründen zurückgetretene Geschäftsführerin Beate Delbos trat Anke Heublein-Frenzen die Nachfolge an.