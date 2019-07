Radsport : Mit Armschmerzen zur EM nach Lettland

Meik Münnich aus Süchteln in Aktion. Am Samstag fährt er bei der EM in Lettland. Foto: Michael Münnich

Am Wochenende startet der Süchtelner Meik Münnich bei der BMX-Europameisterschaft in Lettland. Durch eine Verletzung stand seine Teilnahme unter der Woche aber auf der Kippe.

Von seinen Klassenkameraden dürfte der Süchtelner Meik Münnich in dieser Woche beneidet worden sein. Denn für das zwölf Jahre BMX-Talent fingen die Sommerferien schon zwei Tage früher an. Am Mittwochnachmittag stieg er mit seinen Eltern in Düsseldorf in die Maschine nach Frankfurt, von wo es nach Riga ging. In der lettischen Hauptstadt wartete dann ein Mietwagen, mit dem die Münnichs nach Valmira fuhren. Allerdings nicht, um Sommerurlaub zu machen. Für Meik steht dort der Start bei den BMX-Europameisterschaften in der Disziplin Race auf dem Programm.