Fußball-Bezirksliga : 1. FC Viersen arbeitet noch am Kader

Absagen zwangen den Fußball-Bezirksligisten, Änderungen am Kader für nächste Saison vorzunehmen. Maurice Heylen kommt vom ASV Süchteln zu den Viersenern.

Diesen Posten bekleiden wird Graziano Ruggeri. Er war in den vergangenen Jahren hauptverantwortlicher Coach bei den TSF Bracht, konnte den Abstieg in die Kreisliga B in der abgelaufenen Saison allerdings nicht verhindern. Ursprünglich hatten die Viersener Wolfgang Brück als Co-Trainer vorgesehen, aus gesundheitlichen Gründen musste der 51-Jährige allerdings kurzfristig doch absagen. Eine weitere Absage musste der 1. FC von Mittelfeldspieler Dragan Kalkan hinnehmen, der sich für einen Wechsel zum Ligakonkurrenten VfL Jüchen-Garzweiler entschied. Die entstandene Lücke haben die Viersener mit der Verpflichtung des 21-jährigen Abdulkerim Berat Arslan (Teutonia St. Tönis) geschlossen. Ebenfalls vom Landesligisten aus Tönisvorst wechselt Ibrahim Er an den Hohen Busch. Der Verteidiger konnte beim VfB Speldorf und VfR Fischeln bereits Oberliga-Erfahrung sammeln. In Ahmet Sinan Ilhan von den VSF Amern kommt zudem ein junges Talent, das bereits in der Jugend das Viersener Trikot trug.