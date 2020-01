Hallen-Masters in Dülken : Nach zehn Jahren mal wieder Union Nettetal

Der Oberligist besiegte im Endspiel den Landesligisten 1. FC Mönchengladbach mit 2:0. Den dritten Platz holten sich die VSF Amern.

Oberligist Union Nettetal hat das 29. Volksbank-Masters in Dülken gewonnen. Im Finale bezwangen die Nettetaler, die vor genau zehn Jahren zum bislang letzten Mal den Masters-Titel geholt hatten, den Landesligisten 1. FC Mönchengladbach mit 2:0. Den dritten Platz sicherten sich überraschend die VSF Amern, die übrigens mit der A-Liga-Mannschaft in Dülken antraten, im direkt ausgetragenen Neunmeter­schießen mit 5:3 gegen den Gladbacher A-Ligisten SC Hardt.

Nach dem Turnier wurden neben dem Siegerpokal weitere Trophäen vergeben. Als bester Spieler des Masters wurde Cavus Okan vom SC Hardt ausgezeichnet. Masterssieger Nettetal stellte in Joel Mangano den besten Torschützen (elf Treffer) und in Robin Krahnen auch den besten Torhüter des Turniers. Auf dem Feld hatten es die Halbfinalspiele wie die Begegnungen in der Zwischen­runde in sich. Zwar konnten sich im 1. FC Mönchengladbach und Union Nettetal die Favoriten durchsetzen. Aber in den Semifinals hatten beide Teams mit ihren Gegner, die „nur“ in der Kreisliga A spielen, ihre liebe Mühe.