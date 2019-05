Rollstuhlbasketball : Viersenerin mit Deutschland WM-Fünfter

Rollstuhlbasketballerin Martha Schuren sicherte sich mit der deutschen U25 in Thailand durch einen Sieg gegen die Türkei Rang fünf. Bei ihrer WM-Premiere kam Schuren in allen sechs Spielen zum Einsatz.

Dass Martha Schuren als Siegerin der Sportlerwahl des Jahres der Rheinischen Post vorige Woche Donnerstag bei der Abschlussveranstaltung auf der schmucken Vereinsanlage des ASV Süchteln ihren verdienten Preis nicht entgegennehmen konnte, hatte einen triftigen Grund. Die Viersenerin war mit der deutschen U25-Nationalmannschaft bei der Rollstuhlbasketball-Weltmeisterschaft im thailändischen Suphanburi in über 9000 Kilometer Entfernung im Einsatz. Wenn demnächst die Preisübergabe nachgeholt wird, hat die junge Viersenerin (Jahrgang 2000) ganz bestimmt viel zu berichten. Denn nach ereignisreichen Tagen in Thailand belegte Schuren mit Deutschland in der Endabrechnung den fünften Platz.

Die junge Mannschaft von Bundestrainer Dennis Nohl war zwar mit dem Ziel ins Turnier gestartet, ins Halbfinale einzuziehen, doch dazu reichte es letztlich ganz knapp nicht. Denn das Viertelfinale gegen Japan ging knapp 37:42 verloren. In dieser Partie setzten die Deutschen ihren Aufwärtstrend aus der Gruppenphase fort. In der Vorrunde B hatte es nach den Niederlagen gegen Australien (37:55) und die USA (11:62) nämlich zunächst nicht so gut ausgesehen. Doch in der abschließenden Partie gegen die Türkei zeigte die deutsche U25, wozu sie in der Lage ist. Das war auch gegen Japan zu sehen und wurde vom Bundestrainer entsprechend gelobt: „Das heutige Spiel war eine super Teamleistung und hat unfassbar Spaß gemacht. Wenn wir nicht unter den ersten Vier sein können, dann wollen wir jetzt auf jeden Fall das Ergebnis der letzten WM wiederholen und unter die ersten Fünf.“ Entsprechend trat die Mannschaft im ersten Platzierungsspiel auf. Gastgeber Thailand wurde mit 52:14 vom Feld gefegt. Noch überlegener trat Deutschland in der Partie um Platz fünf auf, als es erneut gegen die Türkei ging und es einen 60:13-Erfolg gab.