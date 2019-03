Jugend-Handball: Süchtelner B-Jugend schafft Historisches

Viersen Erstmals in der Geschichte des Süchtelner Handballs wurde ein Nachwuchsteam Niederrheinmeister.

Nachdem die männliche B-Jugend des ASV Süchteln in der vergangenen Woche das Nachholspiel in der Handball-Oberliga beim SV Straelen 22:20 (8:10) gewonnen hatte, stand fest, dass sie am Wochenende etwas Historisches würde vollbringen können. Und das gelang ihr dann tatsächlich auch. Durch den 39:23 (17:14)-Sieg daheim gegen den SC Bayer 05 Uerdingen sicherten sich die B-Jugendlichen zwei Spieltage vor Schluss die Niederrheinmeisterschaft. Diesen Titel hatte zuvor beim ASV noch nie eine Jugendmannschaft errungen. Und das, obwohl in Süchteln schon seit 1924 Handball gespielt wird.

Die Grundlagen für diesen außergewöhnlichen Erfolg wurden im Jahr 2007 gelegt, als in Janis Pierkes, Florian Leske, Jan Thürlings und Lennox Loetzke schon vier Spieler aus dem heutigen Erfolgsteam bei den Minis begannen. In den Jahren danach kamen weitere Spieler dazu, und die Mannschaft entwickelte sich kontinuierlich weiter. Der erste große Erfolg war 2011 der Kreismeistertitel bei der F-Jugend. Danach übernahm dann Niklas Eirmbter als Trainer das Team und trägt bis heute die Verantwortung. Unter seiner Leitung war die Kreismeisterschaft bei der E-Jugend zwar für längere Zeit der letzte Titel, doch die Mannschaft gehörte in der jeweiligen Altersklasse immer zur Spitze im Handballkreis. Dementsprechend waren ASV-Spieler auch in den Auswahlteams auf Kreis- und Verbandsebene gefragt. Janis Pierkes klopfte sogar mal an die Tür zur Jugend-Nationalmannschaft.