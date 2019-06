Jugend-Handball : Zwei A-Jugend-Teams sicher in der Oberliga

Handball: Die Mädchen des ASV Süchteln und die Jungen des TV Lobberich haben die Qualifikation erfolgreich hinter sich gebracht. Die Mädchen des TV Lobberich bekommen eine zweite Chance.

Platz zwei belegte am Ende die weibliche A-Jugend des ASV Süchteln. Im ersten Spiel gegen Fortuna Düsseldorf kontrollierte die Aufregung das Spiel der Süchtelnerinnen, so dass es am Ende eine 9:14-Niederlage setzte. Das Spiel gegen den TV Erkelenz war ziemlich ausgegliche. „Am Ende haben wir dann das Spiel durch ein gutes Tempospiel mit 14:11 für uns entschieden“, berichtete Trainerin Elena Chiotopolous. Mit einem Sieg im dritten Spiel hatte Süchteln die Möglichkeit, sich vorzeitig zu qualifizieren. Durch einen Gegentreffer in letzter Sekunde hieß es letztlich zwar „nur“ 17:17, doch ins letzte Spiel gegen den SV Friedrichsfeld konnte der ASV entspannt gehenauf, weil er aufgrund des besseren direkten Vergleichs durch den Sieg gegen Erkelenz einen Platz in der Oberliga sicher hatte. So gab es ohne Druck sogar einen knappen 11:10-Sieg gegen Tabellenersten. „Wir haben durch unsere Leistung alle überrascht. Trotz der Ausfälle von Müller und Thelen und nur zwei Auswechselspielerinnen konnten wir zeigen, was in uns steckt“, so Chiotopolous. Die Torschützen: Nowak (16), Friebe, Schröder (11), Rossie (9), Weduwen (3) und Wellen (1).