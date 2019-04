Taekwondo : Taekwondoka gehen leer aus

Hamburg/Grenzland Bei den German Open in Hamburg ereilte sowohl Madeline Folgmann aus Nettetal als auch Julia Ronken aus Viersen das Aus in der zweiten Runde.

(off) Ausgerechnet bei den German Open in Hamburg hat die Deutsche Taekwondo-Meisterin Madeline Folgmann von der TG Jeong Eui Nettetal in der Klasse bis 53 Kilogramm einen schlechten Tag erwischt. Sie schaffte es nicht, sich bis auf einen Medaillenplatz vorzukämpfen.

Nach einem Freilos flog die 22-Jährige bereits im Achtelfinale gegen die Chinesin Yuntao Wenren mit 8:28 Punkten und vorzeitigem Ende aus dem Wettkampf. „Ich konnte meine Leistung nicht abrufen“, sagte sie „Es war ja auch in den letzten Wochen sehr viel für mich an Wettkämpfen.“ Auch die Viersenerin Julia Ronken (TSC Gladbeck) schied nach Freilos im Achtelfinale aus - gegen die Chinesin Kaiqi Liu mit 7:14. Die Konkurrenz gewann schließlich die chinesische Olympiasiegerin Jingyu Wu, die sonst in der Gewichtsklasse bis 49 Kilogramm antritt. „Das war gar nicht so verkehrt, gegen Yuntao Wenren zu kämpfen, wenn sie bei der WM wieder in der Gewichtsklasse bis 53 Kilogramm kämpft“, meinte Madeline Folgmann. Die WM ist vom 15. bis 19. Mai in Manchester.