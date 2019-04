Union Nettetal : Zwei neue B-Lizenz-Trainer in der Fußball-Abteilung

Lutz Krienen (r.) und Marco Stenzel haben die Ausbildung zum B-Lizenz-Trainer erfolgreich absolviert. Die Abschlussprüfungen legten sie in der Sportschule Wedau ab. Foto: SCU

(ben-) Die Fußball-Abteilung des SC Union Nettetal kann künftig auf noch mehr Expertise in seiner Reihen setzen. Aus dem Leistungsbereich der Abteilung haben in Gestalt von Lutz Krienen und Marco Stenzel zwei Trainer die B-Lizenz des Deutschen Fußball-Bundes erworben und nahmen dafür an einer intensiven Ausbildung teil.

