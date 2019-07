Leichtathletik : Lokalmatador sticht bei Bergfest heraus

Bei der 106. Auflage der Traditionsveranstaltung holte Laurenz Meies vom Ausrichter ASV Süchteln drei Siege und einen dritten Platz. Trotz großer Hitze sorgten 403 Teilnehmer aus 53 Vereinen für eine gute Starterzahl.

Ein schattiges Plätzchen war gefragt, weil viele Starter bis zum nächsten Wettkampf eine Verschnaufpause unter etwas kühleren Bedingungen machen wollten. Zelte waren aufgestellt worden, damit die Kampfrichter im Schatten einen kühlen Kopf behielten. Vom Ausrichter bestach der 17-jährige Laurenz Meies. Er gewann die 100 Meter in 11,82 Sekunden und den Weitsprung mit 6,10 Metern. Der U18-Landesverbandsmeister im Speerwurf warf zum Sieg auf heimischer Anlage 50,48 Meter. „Das erste Mal habe ich nun die 50-Meter-Marke übertroffen“, freute sich Laurenz Meies. Im Hochsprung übersprang er zudem bei seinem Sieg 1,81 Meter, was ebenfalls persönlichen Rekord bedeutete. Und im Diskuswurf wurde er mit 34,22 Metern Dritter.

Meies konzentriert sich auf die NRW-Meisterschaften im Zehnkampf am 13. und 14. Juli in Bad Oeynhausen. Ein Ziel wäre die Qualifikation für die Mehrkampf-DM am 17. und 18. August in Ulm. „Läuft alles nach Plan, müsste das zu schaffen sein“, sagt Laurenz Meies. Der einzige Knackpunkt könnte der Stabhochsprung werden, den er früher schon als Schüler erfolgreich absolvierte. „Wir arbeiten daran durch intensiveres Training und einen besseren Stab. „Er konnte sich schon um 40 Zentimeter verbessern“, sagt ASV-Abteilungsleiter Tim Penski. Er ist zuversichtlich, dass Meies auch in dieser Disziplin entscheidende Punkte sammeln wird.