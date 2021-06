Leichtathletik-Sportfest : Doppelsieg für Tobias Schoog in Viersen

Doppelsieg für Tobias Schoog in Viersen

Leichtathletik Beim 15. Paul-Funk-Sportfest gewann der Süchtelner in seinen ersten Saisonrennen bei einer Freiluft-Veranstaltung über 100 und 200 Meter. Nicht die einzigen Erfolge hiesiger Athleten.

Einen Doppelsieg verbuchte auch M12-Schüler Maximilian Pauen aus den eigenen Reihen der LGV als Sieger über 75 Meter in 10,58 Sekunden und im Weitsprung mit 4,55 Metern. Victoria Datta (LAZ Mönchengladbach), die sonst lieber 400 und 800 Meter läuft, blieb als einzige Teilnehmerin und U20-Jugendsiegerin über 200 Meter in 26,90 unter der begehrten 27-Sekunden-Grenze. Sie hätte damit jedoch nicht in der U18-Konkurrenz gewonnen.