Leichtathletik : Sportliches Abenteuer und humanitäre Hilfe

Die Viersenerin Anna Seeberger (rechts) lebte eine Woche lang mit anderen Teilnehmern des Sahara-Marathons bei einer Flüchtlingsfamilie in Smara. Foto: Anna Seeberger

Leichtathletik Die Viersenerin Anna Seeberger nahm am 20. Sahara-Marathon teil – und unterstützte damit auch Flüchtlinge in der Wüste.

Für Anna Seeberger war es Zeit für eine ganz neue Efahrung. Nachdem sie vier Jahre lang an verschiedenen und mitunter auch hochkarätigen Lauf- oder Walkingveranstaltungen über unterschiedliche Distanzen teilgenommen hatte, startete sie nun beim 20. Sahara-Marathon. Indes hatte die Teilnahme nicht nur sportliche Gründe. „Das ist ein Benefizlauf für saharaurische Flüchtlinge“, sagt die Viersenerin. „Für mich und viele andere Teilnehmer begann die Reise als sportliches Abenteuer und endete mit großer menschlicher Anteilnahme am Schicksal des vergessenen indigenen Nomadenvölkchens.“

Zur Historie: Spanien verließ 1975 die Westsahara. Marokko und Mauretanien besetzten – angezogen durch Phosphatfelder – das Land und vertrieben vor 40 Jahren die Bevölkerung. Seit dem Waffenstillstand 1991 zwischen der Befreiungsarmee der Saharauis und Marokko leben rund 180.000 Bewohner unter extrem harten Bedingungen in einer Art Selbstverwaltung im algerischen Exil – irgendwo im Nirgendwo der kargen Westsahara in Zelten und Lehmhütten.

„Mit 50 Euro des Reisepreises unterstützte jeder Teilnehmer dringend benötigte Hilfsprojekte in den Camps der Saharaui, wie Material für Schulen sowie Krankenhäuser und die Förderung von Sportprojekten, um vor allem die Jugend zu erreichen“, erzählt die 51 Jahre alte Anna Seeberger. Gelaufen wurde im Westen der algerischen Sahara. „Ich wohnte eine Woche lang mit meiner Gruppe in einer Flüchtlingsfamilie in Smara und lief von El Ajoun über Auserd zurück ins Camp nach Smara.“