Ehemaliger Läufer des OSC Waldniel : Gerd Schmitz blieb Olympia 1964 in Tokio nur knapp verwehrt

Gerd Schmitz aus Waldniel feiert seinen 80. Geburtstag. Foto: Schmitz

Leichtathletik Der frühere Leichtathlet des OSC Waldniel feiert am 5. Juni 80. Geburtstag. Auch nach der Karriere auf der Laufbahn blieb er dem Sport verbunden.

Von Paul Offermanns

Der einstige Erfolgsläufer Gerd Schmitz feiert am 5. Juni seinen 80. Geburtstag. Sport und ehrenamtliches Engagement prägten das Leben des Waldnielers. „Über eine Schulfreundin kam ich zum Leichtathletik-Training mit Ernst van Aaken beim OSC Waldniel“, sagt der gebürtige Lüttelforster. 1959 bei der Deutschen Waldlauf-Meisterschaft in Lübeck erreichte er in der Jugend-Einzelwertung auf Anhieb den Vizetitel und im Team den Mannschaftssieg. Bei den Bahnmeisterschaften im selben Jahr in Offenburg holte er erneut eine Vizemeisterschaft über 3000 Meter hinter Holger Hintzen und vor Manfred Steffny, dem späteren Marathon-Olympiateilnehmer.

1961 bei den Deutschen Leichtathletik-Meisterschaften in Düsseldorf lief er im Trikot des Barmer TV (mit neuem Trainer Artur Lambert) im 5000-Meter-Endlauf der Herren hinter dem Ex-Vereinskollegen Roland Watschke und Olympiateilnehmer Horst Flosbach DM-Bronze heraus. „Meine Zeit von 14:05 Minuten war damals europäische Bestzeit der Junioren“, erzählt Schmitz, der im gleichen Jahr den 5000-Meter-Titel in Nürnberg bei den Junioren holte. 1963 bei der Ausscheidung für die Europameisterschaften mit Läufern der DDR in Schweden über 10.000 Meter konnte er sich nicht qualifizieren. 1964 kam Schmitz in den Olympia-Kader. Über 10.000 Meter verpasste er die Olympia-Qualifikation in Frankreich wegen einer Verletzung. Er besiegte im gleichen Jahr beim Halbmarathon in Krefeld, der als Test für Olympia galt, die gesamte deutsche Elite. „Aber ich wollte keinen Marathon laufen, sonst wäre ich vielleicht bei Olympia dabei gewesen“, erzählt Schmitz.

Als ehemaliger Aktiver gab er dem Sport viel zurück: 13 Jahre war er Vorsitzender des neuen Leichtathletikkreises Niederrhein-West (1975-1988), der aus den Kreisen Mönchengladbach/Rheydt/Viersen und Kempen/Krefeld entstand. „Es kam damals zu einer dramatischen Kampfabstimmung zwischen Lehrmeister und Schüler – also zwischen Dr. Ernst van Aaken und mir“, erinnert er sich. 15 Jahre war er stellvertretender Vorsitzender des Kreissportbundes Viersen. 15 Jahre arbeitete er als Trainer bei Bayer Uerdingen und beim Düsseldorfer Sportverein. Seine beste Athletin war Ines Deselaers, Deutsche Jugend- und Junioren-Meisterin 800 beziehungsweise 1500 Meter sowie Teilnehmerin bei den Junioren-Europameisterschaften.

17 Jahre saß Schmitz im Ausschuss des NRW-Kultusministeriums Talentsuche/-Förderung. Und 24 Jahre arbeitete er im Sportamt Mönchengladbach – zuständig für schulsportliches Wettkampfwesen, Freizeit- und Breitensport sowie für die Partnerschaft mit Roermond im sportlichen Bereich und Mitglied im Sportausschuss der Euregio Rhein-Maas-Nord. „Seit meiner schweren Erkrankung vor zwei Jahren und weiteren gesundheitlichen Einschränkungen kämpfe ich nun in einer anderen Liga“, sagt Schmitz.