Leichtathletik : Hartes Training auch in Lockdown-Phasen hat sich ausgezahlt

Leichtathletik Tobias Schoog vom ASV Süchteln hat erst spät mit der Leichtathletik begonnen. Mittlerweile gehört er in der Region zu den Schnellsten über 400 Meter.

„Mein Vater half mir bei der Suche nach passenden Wettkämpfen, teilweise fuhren wir bis in die Niederlande, um Wettkampferfahrung zu sammeln.“ Im Training gaben er und seine Trainer Vollgas, so dass sich bei Schoog auch ein Fortschritt erkennen ließ. Von Wettkampf zu Wettkampf verbesserte er sich. Am letzten Tag, an dem er noch die Norm für die DM erreichen konnte, gelang ihm ein Super-Lauf, mit der er die geforderte Zeit unterbot. „Auch wenn ich über den Vorlauf bei den Deutschen Jugendmeisterschaften nicht hinaus gekommen bin, verbesserte ich meine Bestzeit und konnte mit der Saison mehr als zufrieden sein“, sagt Schoog.