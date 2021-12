Fußball-Landesliga : Mitschkowski verlängert in Süchteln

Fußball-Landesliga Neben Frank Mitschkowski bleibt auch der restliche Trainerstab beim ASV Süchteln. Zudem möchte man den Weg der guten Nachwuchsarbeit weitergehen.

Der ASV Süchteln kann beruhigt in die Winterpause gehen. Neben dem ordentlichen neunten Tabellenplatz in der Landesliga sind auch die ersten Personalentscheidungen noch vor dem Jahreswechsel gefallen. Neben Trainer Frank Mitschkowski wird auch der weitere Trainerstab um Co-Trainer Toni Lanz und Torwarttrainer Till Kohnen der Mannschaft über die Saison hinaus erhalten bleiben. Zudem hat der gesamte Betreuerstab seine Zusage für die Spielzeit 2022/23 gegeben.

Ohnehin war das Spiel sinnbildlich für den Weg, den die Süchtelner seit Jahren erfolgreich in Zusammenarbeit mit der Jugendabteilung gehen. Insgesamt standen sieben Spieler in der Startelf, die zuvor in der eigenen Jugend ausgebildet wurden. Einer von ihnen ist Paul Fröhling, der mit seinen 18 Jahren ebenfalls noch für die A-Jugend spielberechtigt ist, aber bereits Stammspieler der 1. Mannschaft ist. Der Mittelfeldspieler sagte bei seinem Heimatverein gleich für zwei weitere Jahre zu. Für zwei Jahre plus Option auf eine weitere Spielzeit wird Anführer Toni Weis seinem Team erhalten bleiben.