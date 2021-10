ASV Süchteln in der Landesliga : Gegen alle Widerstände im Aufwind

Samy Forestal traf zuletzt regelmäßig. Foto: Heiko van der Velden

Fußball-Landesliga Viele Verletzte, keine Innenverteidiger, ein Torhüter aus der A-Jugend: Trotzdem hat Süchteln mit zwei Siegen vorerst die sportliche Wende geschafft. Am Wochenende geht es gegen FSV Vohwinkel.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Heiko Van der Velden

Am vergangenen Wochenende gab es große Erleichterung beim ASV Süchteln: Mit dem zweiten Sieg in Folge konnte der Landesligist den Fehlstart noch einmal korrigieren und in der Tabelle einen großen Sprung auf Platz elf machen. Mit den Siegen gegen die DJK/VfL Giesenkirchen (2:0) und zuletzt gegen VfB Solingen (1:0) konnten die Irmgardisstädter sogar gleich zwei Siege gegen direkte Konkurrenten im Tabellenkeller verbuchen.

Gerade der Heimsieg gegen das Team aus Solingen dürfte den Verantwortlichen länger in Erinnerung bleiben. Aufgrund personeller Engpässe mussten aus der A-Jugend Torwart Fabian Mathes und aus der Reserve Claudius Mackes aushelfen. Einen weiteren Rückschlag musste der ASV dann kurz vor Anpfiff hinnehmen: Die beiden Innenverteidiger Philipp Wiegers und Maik Lambertz verletzten sich beim Aufwärmen. Trainer Frank Mitschkowski musste also improvisieren, da auch Burak Akarca nicht zur Verfügung stand, da er seine Rot-Sperre aus dem Spiel beim Rather SV noch absitzen musste.

ASV Süchteln feierte zuletzt zwei Siege in Serie in der Landesliga. Foto: Heiko van der Velden

Der Coach des ASV beorderte daraufhin Maurice Bock von der Außenposition nach innen in die Abwehr. Als zweiter Innenverteidiger fungierte Paul Fröhling, der eigentlich noch für die A-Jugend des Vereins spielberechtigt ist. Während des Spiels wurden dann kurzfristig aus der der zweiten Mannschaft Steffen Robertz in den Kader berufen. Zu allem Überfluss musste der eingewechselte Mao Negishi nur zehn Minuten nach seiner Einwechslung das Feld verletzungsbedingt wieder verlassen.

„Es war ein absolutes Chaos. Die Unterstützung aus der A-Jugend und der Reserve war allerdings toll. Der Voraussetzungen für einen Sieg waren eigentlich nicht gegeben, aber das hat die Mannschaft super gemacht und ist noch enger zusammengerückt. Das war überragend, wir haben auch kaum Torchancen zugelassen“, sagte Mitschkowski, der im Nachgang dann ein wenig über die Rahmenbedingungen und des dann positiven Resultats schmunzeln konnte.

Das entscheidende Tor erzielte übrigens Samy Forestal (29.), der sich bereits in der Vorwoche in die Torschützenliste der Süchtelner eintrug und auch im Kreispokal gegen den 1. FC Viersen getroffen hatte. Mitschkowski fiel beim Durchzählen zu Beginn der zweiten Halbzeit allerdings auf, das Forestal zunächst nicht auf dem Spielfeld stand und sich nach der Einnahme von zwei Magnesium hinter der Trainerbank übergeben musste – der ASV nahm an diesem Sonntag an außergewöhnlichen Umständen alles mit, was man nur mitnehmen konnte. Nach einem kurzen Augenblick stand Forestal allerdings auch wieder auf dem Feld und spielte über die vollen 90 Minuten durch.

Am Sonntag spielt der ASV Süchteln nun beim tabellensechsten FSV Vohwinkel. „Das Spiel ist schwer einzuschätzen“, sagt der ASV-Trainer. Mitschkowski spielt dabei auf die jüngsten Ergebnisse des Gegners gegen Rath und Giesenkirchen an. Während es gegen die aufstiegsfavorisierten Rather ein 2:2-Remis gab, verlor die Mannschaft das Spiel gegen Giesenkirchen auf heimischer Anlage mit 2:3.