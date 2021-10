Gute Entwicklung beim Landesligisten : Kuc’s gute Handschrift in Viersen

Seit 2019 ist Kemal Kuc Trainer beim 1. FC Viersen. In dieser Zeit gelang der Wiederaufstieg in die Landesliga. Foto: Heiko van der Velden

Fußball-Landesliga Unter dem Trainer Kemal Kuc hat sich in den vergangenen drei Jahren beim 1. FC Viersen einiges entwickelt. Die Mannschaft ist eine Einheit, selbst ein Aufstieg in die Oberliga scheint möglich.

Manchmal ist ein Blick zurück gut, um den Erfolg der vergangenen Jahre zu verdeutlichen. So auch in dem Fall des 1. FC Viersen. Nach dem Abstieg aus der Landesliga im Jahr 2018 verlief auch die Folgesaison nicht wirklich berauschend: Platz 13 in der Bezirksliga. Es war gewiss nicht das, was man beim langjährigen Landes- und Oberligisten erwartet hatte. Das änderte sich jedoch zur Saison 2019/20, als Kemal Kuc die Viersener als Trainer übernahm.

Zunächst stand allerdings ein großer Umbruch an: Sechzehn neue Spieler wurden verpflichtet, nur vier Spieler aus dem vorherigen blieben am Hohe Busch, von denen aktuell lediglich mit Torwart Elvedin Kaltak, 25, und Mittelfeldspieler Mahmut Dost, 31, noch zwei Spieler übrig geblieben sind. Seither ist der Kader größtenteils zusammengeblieben und wird nun nur noch punktuell verstärkt.

Unter Kuc wurden die Viersener zu einer echten Einheit, die nur schwer zu schlagen ist. Seit seinem Amtsantritt kassierte sein Team in der Meisterschaft, auch durch die coronabedingten Saisonabbrüche, lediglich vier Niederlagen.

In der abgebrochenen Saison 2019/20 konnte man nach 21 absolvierten Spielen die Rückkehr in die Landesliga feiern und auch dort läuft es derzeit rund: Nach Platz zwei in der Vorsaison steht man auch in der aktuellen Spielzeit auf Platz zwei – mit drei Punkten Rückstand auf Spitzenreiter MSV Düsseldorf.

Zuletzt erwischten die Viersener allerdings eine Schwächephase. Zwei Niederlagen in der Meisterschaft, zudem das Aus im Kreis- und Niederrheinpokal war das Resultat von anstrengenden zweieinhalb englischen Wochen mit insgesamt fünf Spielen. Doch mit dem überzeugenden 4:1-Heimerfolg gegen die Holzheimer SG fand man am vergangenen Sonntag wieder zurück in die Spur.

Die Entwicklung der Mannschaft von Trainer Kuc ist dabei noch nicht am Ende und könnte am Saisonende mit dem Aufstieg in die Oberliga gekrönt werden.

„Die Mannschaft hat eine Struktur und arbeitet gut und hart. Man sieht die Trainerhandschrift. Die Mannschaft ist diszipliniert. Wir haben eine Trainingsbeteiligung von fast 100 Prozent“, ist Trainer Kuc zufrieden mit dem aktuellen Kader. Er möchte im Falle eines Aufstiegs nur wenige neue Spieler dazu holen. „Falls wir die Chance bekommen, werde ich der Mannschaft auch weiterhin das Vertrauen schenken. Wir werden dann vielleicht drei bis vier qualitativ gute Spieler mit Tempo verpflichten“, so der Coach der Viersener, der dabei auf große Namen verzichten will.