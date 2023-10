Kreispokal-Achtelfinale Krefeld Brüggen schlägt Landesligist Dilkrath

In der vergangenen Saison standen sich DJK Fortuna Dilkrath und TuRa Brüggen noch in der Meisterschaft in der Bezirksliga gegenüber. Am Mittwochabend gab es das Nachbarschaftsduell im Achtelfinale des Kreispokals. Mit 3:0 (0:0) gewann das klassentiefere Team am Ende gegen den Landesliga-Aufsteiger aus Dilkrath. Dilkraths Trainer Fabian Wiegers hatte für dieses Spiel einige seiner Stammspieler geschont und somit auch Spielern aus der zweiten Reihe das Vertrauen geschenkt.