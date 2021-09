Kreispokal-Drama über 120 Minuten : Viersen nach Derbysieg in letzter Sekunde im Viertelfinale

Daniel Martin De Leon jubelt nach seinem Tor zum 1:0 für den 1. FC Viersen. Foto: Heiko van der Velden

Kreispokal Der 1. FC Viersen setzt sich im Kreispokal-Achtelfinale im Derby gegen den ASV Süchteln durch. Die Entscheidung fiel erst in der Verlängerung. Bei Viersen überzeugten vor allem die Spieler aus der zweiten Reihe.

Für den 1. FC Viersen war es bereits der zweite Derbysieg gegen Süchteln in der laufenden Spielzeit. Bereits zum Auftakt der Landesliga-Saison feierte die Elf vom Hohen Busch einen 2:1-Erfolg daheim gegen den ASV. Nun siegte Viersen auch im Achtelfinale des Kreispokals mit 3:2 nach Verlängerung. Trainer Kemal Kuc bot dabei erneut eine „Pokalmannschaft“ auf, die bunt gemischt aus Spielern aller drei Seniorenteams bestand. So fand sich beispielsweise Lukas Höckels aus der Dritten in der Startaufstellung wieder. „Wir sind eine Familie in Viersen. Die Spieler haben es sich verdient ihre Chance zu bekommen“, sagte Kuc.

So war es auch nicht verwunderlich, dass ausgerechnet Daniel Martin De Leon (26.) aus der zweiten Mannschaft zur 1:0-Führung der Gäste traf. Zwar sorgte Tobias Busch (41.) kurz vor dem Halbzeitpfiff für den 1:1-Ausgleich. Der eingewechselte Frank Lukic (59.) stellte per verwandelten Handelfmeter dann allerdings nach Wiederanpfiff die erneute Führung der Viersener her und traf um 2:1. In den Schlussminuten der regulären Spielzeit fiel der erneute Ausgleichstreffer der Süchtelner: Ein Freistoß, ausgeführt von Philipp Wiegers, flog in den Strafraum der Viersener, Samy Foresal (85.) traf daraufhin per Kopf zum 2:2-Ausgleich.