Kreisliga Kempen/Krefeld : Dülken kassiert halbes Dutzend

Fußball-Kreisliga In der Abstiegsrunde der Kreisliga A Kempen/Krefeld muss der Dülkener FC eine deutliche Niederlage gegen die Reserve von WIllich hinnehmen. Das verbessert nicht unbedingt die Chancen auf den Klassenerhalt – vor allem, da die Personallage angespannt ist.

Entsprechend hatte Willich von Beginn an mehr Spielanteile und ging nach vier Minuten durch einen unglücklichen Ausrutscher eines Dülkener Verteidigers in Führung. In der Folge blieb Dülken aber bis zum Halbzeitpfiff stabil und ließ den VfL immerhin nicht davonziehen. „In der ersten Halbzeit haben wir gut mitgehalten“, zeigte sich der Cheftrainer zufrieden. Der zweite Spielabschnitt ging dann allerdings genau so unglücklich los wie die erste Hälfte: Dülkens Schlussmann Thimo Mergel tat es seinem Kollegen gleich und rutschte aus – VfL-Angreifer Eric Schulz musste den Ball nur noch ins leere Tor schieben. Schulz erhöhte wenig später auf 3:0. In der letzten halben Stunde konnte der FC nicht mehr entscheidend dagegenhalten. Amadou Bailo Sy schoss in der 70. Minute das 4:0. Kirian Matz stellte per Foulelfmeter auf 5:0 und Schulz sorgte mit seinem dritten Treffer des Tages für den 6:0-Endstand.