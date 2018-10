Kreisliga A mit TSV Kaldenkirchen, SC Waldniel, VSF Amern II und Union Nettetal II

Grenzland Die A-Liga-Fußballer der VSF fertigten den SC Waldniel II daheim 13:0 ab. In der Gladbacher Gruppe gelang nur dem ASV Süchteln II ein Sieg.

Spitzenreiter TSV Kaldenkirchen gewinnt in der Kreisliga A des Fußballkreises Kempen/Krefeld auch gegen Gellep nach Startproblemen noch deutlich. In der Gladbacher Gruppe stecken zwei von drei Viersener Teams Niederlagen ein.

Kreis Kempen/Krefeld: VSF Amern II - SC Waldniel II 13:0 (5:0). Amerns Reserve setzte sich in einem deutlichen Derby durch. Maximilian Kapell, Dennis Brachten (beide 4), Andre Merkens, Timo Vollekier (beide 2) und Fabian Lobermeier schossen den deutlichen Erfolg der Hausherren heraus. „Das Derby gegen Waldniel ist immer ein besonderes Spiel, und für uns ist der Sieg daher extrem wichtig. Meine Jungs haben das Spiel von der ersten bis zur letzten Minute im Griff gehabt, daher geht der deutliche Sieg in Ordnung“, sagt Amerns Trainer Andre Simons.

TSF Bracht - SC Union Nettetal II 2:2 (1:0). Bracht ging durch David Pries in Führung, ehe Nettetal das Ergebnis durch zwei Treffer von Moritz Steiner drehte. In letzter Minute sicherte Calvin Bunte einen Punkt für die Hausherren. „Wir haben einen Rückstand aufgeholt und haben gut gespielt. Das war ein Schritt in die richtige Richtung“, sagte Brachts Trainer Graziano Ruggeri. Nettetals Philipp Hollenbenders war auch nicht komplett unzufrieden: „Das späte Gegentor ist natürlich ärgerlich, trotzdem haben wir ordentlich gespielt. In der Nachspielzeit hatten beide Teams noch gute Chancen auf den Sieg.“