Fußball-Kreisliga A : Kaldenkirchen schießt Aufsteiger Willich ab

Auch wenn’s für die Kaldenkirchens A-Liga-Fußballer nicht zum ganz großen Wurf reichte, war der Sieg gegen den VfL der krönenden Abschluss einer starken Saison. Nettetals Reserve muss in die Relegation.

Das hat es wohl schon lange nicht mehr in der Kreisliga A des Fußballkreises Kempen/Krefeld gegeben. Da holt der TSV Kaldenkirchen nach dem Sieg gegen Willich satte 80 Punkte und wird damit nur Dritter. Union Nettetal II, das spielfrei war, rutschte auf den fünftletzten Platz und muss nun in der Relegation um den Klassenerhalt spielen.

Kreis Kempen/Krefeld: TSV Kaldenkirchen - VfL Willich 5:1 (1:1). Der grandiose Sieg gegen den Zweiten und Aufsteiger aus Willich ist für den TSV wohl nicht mehr als ein schöner Abschied aus der Saison. Kevin Kleier schoss die Gastgeber in Führung, die der Gast noch vor der Pause ausgleichen konnte. Nach dem Wechsel wurde die Überlegenheit der Kaldenkirchener immer größer und in loser Reihenfolge trafen durch Kevin Kleier (2) und Michael Goertz (2) bis zum 5:1 ins Schwarze. „Toller Sieg zum Abschluss“, freute sich Kaldenkirchens Trainer Andre Küppers. „Leider können wir uns dafür am Ende nichts kaufen. Auf ein Neues.“