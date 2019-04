Fußball-Kreisliga A : Neuer Trainer feiert perfekten Einstand beim SC Waldniel

Grenzland Waldniels A-Liga-Fußballer schlugen unter der Leitung von Marc Gülzow Hinsbeck 2:0. Concordia Viersen kassierte bittere Niederlage in Meerbusch.

Der TSV Kaldenkirchen muss in den noch ausstehenden sieben Spielen der Kreisliga A des Fußballkreises Kempen/Krefeld in Sachen Aufstieg noch auf ein kleines Wunder hoffen. Denn das Spitzenduo lässt fast keine Federn, so dass nach dem TSV-Sieg in Hüls der Abstand zum Zweiten nach wie vor sieben Punkte beträgt. Im unteren Drittel hat der SC Waldniel mit neuem Trainer gleich das Derby gegen Hinsbeck gewonnen.

Kreis Kempen/Krefeld: VfR Fischeln II – VSF Amern II 7:2 (3:1). Die Amerner standen in Fischeln eigentlich während der gesamten Partie auf verlorenem Posten. Die Gastgeber führten bereits nach einer halben Stunde mit 3:0, ehe Amern wenigstens mit dem Anschlusstreffer durch Christian Loers antworten konnte. Nach dem Wechsel das gleiche Bild, so dass die Fischelner bis auf 6:1 wegzogen, ehe Loers noch mal traf.

Hülser SV - TSV Kaldenkirchen 1:5 (1:2). „Der Sieg hört sich ja am Ende souverän an“, sagte Kaldenkirchens Trainer Andre Küppers. „Aber so überlegen waren wir auch nicht, zumal Hüls auch noch zwei Elfmeter verschossen hat.“ Die Gastgeber gingen nach neun Minuten in Führung, die nur wenig später durch das Tor von Noel Müllers ausgeglichen wurde. Noch vor der Pause schoss Kevin Kleier den TSV in Front. „Wir waren auch im zweiten Abschnitt am Drücker“, sagte Küppers. „Aber im Gegensatz zu Hüls haben wir die Tore gemacht.“ Die weiteren Tore für Kaldenkirchen markierten Kevin Kleier (2) und Michael Goertz.