Fußball-Kreispokal : TiV Nettetal setzt Ausrufezeichen

Nettetal Der Aufsteiger in die Kreisliga A besiegt Rhenania Hinsbeck im Kreispokal mit 6:0.

(ms) Nach 56 Spielen ohne Niederlage in der Meisterschaft zeigte der A-Liga-Aufsteiger TIV Nettetal auch in der ersten Runde des Kreispokals keine Schwäche und gewann beim neuen Klassenkameraden Rhenania Hinsbeck gleich mit 6:0. Die Tore für die wieder einmal bärenstark aufspielenden TIV-Fußballer erzielten Neuzugang Dennis Hoffmann (3), Mustafa Toker, Veli Keskin und Semih Ergin. „Wir hätten sogar noch höher gewinnen müssen“, sagte Trainer Deniz Metin. „Es läuft schon richtig schön rund bei uns. Jetzt freuen wir uns auf den Saisonstart am nächsten Wochenende.“