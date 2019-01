Fußball: Amerner stellen sich ihren großen Personalsorgen trotzig entgegen 

Grenzland Die Landesliga-Fußballer der VSF waren trotz des 0:1 gegen Ratingen zufrieden mit ihrem ersten Winter-Testspiel. Nettetal und Süchteln fuhren deutliche Siege ein.

SC Union Nettetal - VfB Homberg II 4:0 (1:0). Nach der längeren Pause und nur zwei Trainingseinheiten dauerte es zwar, bis die Nettetaler gegen den Bezirksligisten aus Duisburg richtig in Fahrt kamen, doch nach etwa 15 Minuten übernahmen sie das Kommando und beherrschten den Gegner. Bis zur Pause erspielten sich die Gastgeber, bei denen Winterzugang René Jansen auf der rechten Seite begann, mehrere gute Chancen. Allerdings reichte es nur zu einem Tor durch Dimitrios Touratzdidis. In der Pause wurde dann bei Nettetal in Sachen Personal und Positionen kräftig durchgewechselt. Jansen ging ins Zentrum an die Seite von Vensan Klicic und erzielte in der 64. Minute auch prompt das 2:0. Die weiteren Treffer markierten Youngster Hendrik Schmitz und Touratzidis mit seinem zweiten Tor. „Wir hätte noch deutlich höher gewinnen können. Aber für den ersten Test war das richtig gut. Da war viel Bewegung im Spiel, und wir haben wenige Stationen benötigt, um nach vorne zu kommen“, meinte Lutz Kriienen, der für den beruflich verhinderten Trainer Andreas Schwan die Verantwortung trug. Zufrieden war er auch mit dem Auftritt des im Laufe der Hinrunde gekommenen Nico Drummer. Der spielte durch und hinterließ sowohl als Außen- als auch als Innenverteidiger einen guten Eindruck.